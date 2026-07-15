Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Fensterscheiben an Rohbau beschädigt
Dahlem (ots)
Unbekannte beschädigten im Zeitraum von Samstag (14. Juni), 12 Uhr, bis Sonntag (12. Juli), 9 Uhr, an einem unbewohnten Rohbau im Ahornweg in Dahlem die Fensterscheibe einer Balkontür sowie eine weitere Fensterscheibe. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Polizeibeamte sicherten Spuren. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.
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