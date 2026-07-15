POL-EU: Fensterscheiben an Rohbau beschädigt

Mechernich (ots) - Beim Fällen eines Maibaums wurde am Dienstag (14. Juli) um 13.20 Uhr ein vorbeifahrender Pkw in der Sankt-Michael-Straße in Mechernich-Schützendorf beschädigt. Ein 63-Jähriger aus Mechernich wollte den an einem Mast befestigten Maibaum zu Fall bringen, um ihn anschließend zu zerkleinern und abzutransportieren. Während der Arbeiten fiel die Baumspitze auf das Dach eines vorbeifahrenden Pkw, der ...

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