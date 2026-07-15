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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fensterscheiben an Rohbau beschädigt

Dahlem (ots)

Unbekannte beschädigten im Zeitraum von Samstag (14. Juni), 12 Uhr, bis Sonntag (12. Juli), 9 Uhr, an einem unbewohnten Rohbau im Ahornweg in Dahlem die Fensterscheibe einer Balkontür sowie eine weitere Fensterscheibe. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Polizeibeamte sicherten Spuren. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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