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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

Übach-Palenberg (ots)

Am 17. Juni (Mittwoch), gegen 18.40 Uhr, wurde ein 27-jähriger Mann aus Düren bei einem Verkehrsunfall am Rathausplatz in Übach-Palenberg verletzt. Zuvor war er nach ersten Erkenntnissen auf der Straße Rathausplatz in Richtung Dammstraße gefahren. Dabei war er nach Zeugenangaben sehr schnell unterwegs. Als er sein Motorrad abbremsen wollte, fuhr er gegen einen Bordstein und wurde vom Sitz geschleudert. Der Dürener zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Die Ermittlungen dazu, wie es zu dem Unfall kommen konnte, wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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