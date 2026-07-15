Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Streit in der Fußgängerzone eskaliert

Zülpich (ots)

Am Dienstag (14. Juli) kam es um 18.09 Uhr in der Fußgängerzone der Münsterstraße in Zülpich zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem 57-jährigen Fußgänger. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger Mann mit seinem Pkw die Fußgängerzone. Ein dort befindlicher Fußgänger musste nach eigenen Angaben zur Seite springen, um eine Kollision zu vermeiden. Anschließend entwickelte sich ein Streitgespräch. Dabei soll der Autofahrer den 57-Jährigen bedroht und dessen Beifahrer ihn beleidigt haben. Polizeibeamte trafen den Fahrzeugführer später an seiner Wohnanschrift an. Dieser gab an, die Fußgängerzone nicht als solche erkannt zu haben und den Bereich deshalb befahren zu haben. Polizeibeamte leiteten Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der Bedrohung und der Beleidigung ein. Hinweis auf neue Regelungen: Brauersgasse und von-Lutzenberger-Straße sind vom Münstertor kommend befahrbar, wobei für die Brauersgasse die neue, gedrehte Einbahnstraßen-Regelung gilt. Hierzu sind die Hinweise der Stadt Zülpich zu beachten: https://www.zuelpich.de/aktuelles/baustellen-und-strassensperrungen/BS25-011.php

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