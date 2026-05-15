Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht - Silber/grauer Pkw flüchtig

Werdohl (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagmorgen auf der Feldstraße ereignet hat.

Gegen 07.50 Uhr befuhr ein Unbekannter mit einem silber/grauen Pkw die Feldstraße in Richtung Waldstraße. Im Kurvenbereich - auf Höhe der Vorthstraße - geriet das flüchtige Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Fahrer eines Seat Arona musste nach rechts ausweichen, um einen frontalen Zusammenstoß zu verhindern. Durch das Ausweichmanöver beschädigte sich der Fahrer den rechten Vorderreifen sowie die Felge. Zu einer direkten Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht.

Zeugen und der Fahrer des flüchtigen Autos werden nun gesucht. Hinweise nimmt die Polizeiwache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (dill)

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