Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ferienreiseverkehr: Polizei gibt Tipps für eine sichere Fahrt

Bild-Infos

Download

Kreis Euskirchen (ots)

Mit Beginn der Sommerferien startet für viele Menschen die Urlaubsreise. Damit alle sicher und entspannt am Urlaubsort ankommen, gibt die Polizei wichtige Hinweise für eine sichere Fahrt. Ablenkung am Steuer zählt weiterhin zu den häufigsten Unfallursachen. Deshalb gilt: Während der Fahrt hat das Smartphone Pause. Keine Nachricht, kein Anruf und keine Social-Media-Aktivität sind wichtiger als die eigene Sicherheit und die anderer Verkehrsteilnehmer. Kommt es zu einem Stau, muss frühzeitig eine Rettungsgasse gebildet werden. Sie ermöglicht den Einsatzkräften eine schnelle Anfahrt zum Unfallort und kann im Ernstfall Leben retten. Besondere Aufmerksamkeit gilt auch den jüngsten Mitreisenden. Kinder unter zwölf Jahren müssen mit einem geeigneten Kindersitz gesichert werden. Vor Reiseantritt sollte zudem die Ladung sorgfältig gesichert werden. Bereits bei einer starken Bremsung können lose Gepäckstücke zu gefährlichen Geschossen werden und schwere Verletzungen verursachen. Ebenso wichtig ist ein ausreichender Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Abstandsunterschreitungen gehören neben überhöhter Geschwindigkeit und Fehlern beim Fahrstreifenwechsel zu den häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle auf Autobahnen. Wer eine längere Fahrt plant, sollte außerdem ausgeruht starten. Müdigkeit am Steuer wird häufig unterschätzt. Bereits eine Stunde weniger Schlaf erhöht das Unfallrisiko deutlich. Regelmäßige Pausen und gegebenenfalls ein Fahrerwechsel sorgen für mehr Sicherheit. Die Polizei Euskirchen wünscht allen Reisenden eine schöne und erholsame Urlaubszeit und appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, mit Rücksicht, Aufmerksamkeit und Geduld unterwegs zu sein. Denn: Sicher ankommen ist das schönste Urlaubsziel.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell