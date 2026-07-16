Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen und geflüchtet

Mechernich (ots)

Am Mittwochabend (15. Juli) verlor ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Schleiden gegen 19.55 Uhr auf der Friedrich-Wilhelm-Straße in Mechernich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann befuhr den Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Bleibachstraße/Mechernich-Strempt verlassen. Beim Verlassen des Kreisverkehrs kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte ungebremst mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Anschließend überquerte der Fahrer mit seinem Pkw den Gegenfahrstreifen, fuhr über einen Grünstreifen auf den Geh- und Radweg, touchierte den Sockel einer Laterne, überfuhr ein weiteres Verkehrszeichen und stieß schließlich gegen Steingabionen. Trotz der erheblichen Beschädigungen stieg der Fahrer aus, sammelte sein vorderes Kennzeichen ein und setzte seine Fahrt in Richtung Mechernich-Strempt fort. Während der Weiterfahrt sprang ein Reifen von der Felge. Der Mann bog anschließend in einen unbefestigten Wirtschaftsweg ab und entfernte sich zunächst vom Unfallort. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Fahrer angetroffen werden. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Auf der Polizeiwache Schleiden wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden. Es wurde eine Anzeige bezüglich der Trunkenheit im Verkehr und der Verkehrsunfallflucht gefertigt.

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