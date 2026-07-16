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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Widerstand nach Verkehrskontrolle - Anzeigen gefertigt

Euskirchen (ots)

Polizeibeamte befuhren in der Nacht zum heutigen Donnerstag (16. Juli) gegen 3.09 Uhr die Münstereifeler Straße in Euskirchen in Fahrtrichtung der Alleestraße. Im Kreisverkehr Münstereifeler Straße / Billiger Straße kam ihnen ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen entgegen. Nachdem die Polizeibeamten den Streifenwagen im Kreisverkehr wendeten, um den Mann zu kontrollieren, beschleunigte dieser seinen Pkw deutlich, bog in eine Grundstückseinfahrt ein und stellte sein Fahrzeug auf einem dortigen Parkplatz ab. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle zeigte sich der 23-Jährige von Beginn an unkooperativ. Er äußerte seinen Unmut über die Kontrolle und gab an, lediglich nach Hause gehen und schlafen zu wollen. Der Mann ignorierte wiederholt Anweisungen der Beamten. Anschließend versuchte er, sich der polizeilichen Maßnahme zu Fuß zu entziehen. Die Beamten konnten ihn jedoch stoppen. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Daraufhin wurde der 23-Jährige zur Polizeiwache Euskirchen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Während der Blutprobenentnahme leistete der Mann Widerstand und versuchte erneut, sich der polizeilichen Maßnahme zu entziehen. Es wurden Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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