Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Kradfahrer verletzt

Euskirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Landstraße 210/ Kreisstraße 24 ist am Donnerstag (16. Juli) ein 45 Jahre alter Kradfahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen gegen 15.58 Uhr in den Kreisverkehr einzufahren. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er offenbar den bereits im Kreisverkehr fahrenden Kradfahrer.

Es kam zum Zusammenstoß.

Der 45-Jährige stürzte und wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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