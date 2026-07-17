Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Kradfahrer verletzt
Euskirchen (ots)
Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Landstraße 210/ Kreisstraße 24 ist am Donnerstag (16. Juli) ein 45 Jahre alter Kradfahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis verletzt worden.
Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen gegen 15.58 Uhr in den Kreisverkehr einzufahren. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er offenbar den bereits im Kreisverkehr fahrenden Kradfahrer.
Es kam zum Zusammenstoß.
Der 45-Jährige stürzte und wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
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