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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Kradfahrer verletzt

Euskirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Landstraße 210/ Kreisstraße 24 ist am Donnerstag (16. Juli) ein 45 Jahre alter Kradfahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen gegen 15.58 Uhr in den Kreisverkehr einzufahren. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er offenbar den bereits im Kreisverkehr fahrenden Kradfahrer.

Es kam zum Zusammenstoß.

Der 45-Jährige stürzte und wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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