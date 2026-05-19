Polizei Wuppertal

POL-W: W Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Mitsuche

Wuppertal (ots)

Seit gestern Mittag (18.05.2026, 15:00 Uhr) wird der 88-Jährige Herbert B. vermisst. Herr B. wurde letztmalig in seinem Seniorenheim in Vohwinkel gesehen. Er ist zeitlich und örtlich nicht orientiert und findet möglicherweise nicht den Weg zurück. Zudem kann er sich nicht gut artikulieren. Der Vermisste ist 172 cm groß, sehr schlank und hat grauweiße, kurze Haare. Letztmalig war er mit einer beigefarbenen Jacke und einer dunkelbraunen Hose bekleidet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 oder in dringenden Fällen den Notruf 110 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell