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Polizei Wuppertal

POL-W: W Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Mitsuche

Wuppertal (ots)

Seit gestern Mittag (18.05.2026, 15:00 Uhr) wird der 88-Jährige 
Herbert B. vermisst.

Herr B. wurde letztmalig in seinem Seniorenheim in Vohwinkel gesehen.
Er ist zeitlich und örtlich nicht orientiert und findet 
möglicherweise nicht den Weg zurück. Zudem kann er sich nicht gut 
artikulieren.

Der Vermisste ist 172 cm groß, sehr schlank und hat grauweiße, kurze 
Haare. Letztmalig war er mit einer beigefarbenen Jacke und einer 
dunkelbraunen Hose bekleidet.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 oder in dringenden Fällen den Notruf 110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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