Polizei Wuppertal

POL-W: RS Untersuchungshaft nach versuchtem Tötungsdelikt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Folgemeldung

Wuppertal (ots)

Am späten Samstagabend (16.05.2026, gegen 23:55 Uhr), kam es in einer Kleingartenanlage am Kimmenauer Weg in Lennep zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen (siehe Pressemeldung vom 18.05.2026, 12:30 Uhr, POL-W: RS Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6276835). Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige gestern (18.05.2026) dem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß die Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags anordnete. Die umfangreichen Ermittlungen dauern weiter an.

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