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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Untersuchungshaft nach versuchtem Tötungsdelikt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Folgemeldung

Wuppertal (ots)

Am späten Samstagabend (16.05.2026, gegen 23:55 Uhr), kam es in einer
Kleingartenanlage am Kimmenauer Weg in Lennep zu einer 
Auseinandersetzung zwischen zwei Personen (siehe Pressemeldung vom 
18.05.2026, 12:30 Uhr, POL-W: RS Festnahme nach versuchtem 
Tötungsdelikt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und
Polizei Wuppertal, 
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6276835).

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige gestern 
(18.05.2026) dem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß die 
Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags anordnete.

Die umfangreichen Ermittlungen dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhardt
Tel.: 0202/5748-136

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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