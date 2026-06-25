Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Nach Auffahrunfall geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (24.06.2026)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochmorgen auf der Rielasinger Straße einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Gegen 10 Uhr fuhr eine 70-jährige BMW-Fahrerin stadtauswärts und musste kurz nach der Kreuzung zur Julius-Bührer-Straße verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Auto auf das Heck des BMW. Nach dem Aufprall stiegen die Unfallbeteiligten aus - die Frau aus dem BMW und drei Männer aus dem Unfallfahrzeug. Als die Seniorin angab, den Unfall von der Polizei aufnehmen lassen zu wollen, stiegen die Männer wieder in ihr Auto und entfernten sich in stadtauswärtiger Richtung.

Zu dem Fahrzeug und den drei Männern liegen folgende Beschreibungen vor: Dunkles Auto mit Truck-ähnlichem Aufbau, polnisches Kennzeichen, dürfte im Bereich der Stoßstange Schäden aufweisen; alle drei Männer waren grauhaarig und haben gebrochen deutsch gesprochen.

Personen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zu dem gesuchten Auto oder den drei Männern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

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