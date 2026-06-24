Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Paradies) Autofahrer touchiert Radlerin und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (19.06.2026)

KN-Paradies (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin, der sich bereits am vergangenen Freitagmorgen auf der Kreuzung Gartenstraße/Brauneggerstraße ereignet hat. Gegen 9 Uhr fuhr eine 25-jährige Radfahrerin auf der Braunegger Straße in Richtung Gottlieber Straße. Auf dem Kreisverkehr an der Kreuzung Gartenstraße touchierte ein unbekannter Autofahrer das Hinterrad ihres Fahrrads, woraufhin die junge Frau stürzte und sich verletzte. Der Unbekannte setzte seine Fahrt indes einfach in Richtung "Laube" fort, wo er zudem das Rotlicht der Ampel missachtete. Um die verletzte Radlerin kümmerte er sich nicht.

Vor Ort befanden sich mehrere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

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