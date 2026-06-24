Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter beschädigt weißen BMW - Polizei bittet um Hinweise (22./23.06.2026)

Hilzingen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Sachbeschädigung an einem auf der Weiterdinger Straße geparkten Auto. Im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagvormittag schüttete ein Unbekannter eine ätzende Flüssigkeit über die Stoßstange des auf Höhe der Hausnummer 2 am Straßenrand abgestellten weißen BMW. Dadurch wurde der Lack des Wagens stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte bei rund 5.000 Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

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