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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter beschädigt weißen BMW - Polizei bittet um Hinweise (22./23.06.2026)

Hilzingen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Sachbeschädigung an einem auf der Weiterdinger Straße geparkten Auto. Im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagvormittag schüttete ein Unbekannter eine ätzende Flüssigkeit über die Stoßstange des auf Höhe der Hausnummer 2 am Straßenrand abgestellten weißen BMW. Dadurch wurde der Lack des Wagens stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte bei rund 5.000 Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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