POL-KN: (VS-Villingen, L 173
Schwarzwald Baar Kreis) Fahrradfahrer treffen sich (22.06.2026)
VS-Villingen - L 173 (ots)
Im Begegnungsverkehr haben sich am Montagabend auf der Landesstraße 173 zwischen Villingen und Schwenningen zwei Radfahrer unschön getroffen. Gegen 19:30 Uhr, fuhren die beiden 15- und 61-Jährigen zu dicht aneinander vorbei und touchierten sich dabei. Hierdurch stürzte der Ältere und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.
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