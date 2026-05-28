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Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Abschlussmeldung: Landeshauptstadt Düsseldorf unterstützt bei Evakuierung im Kreis Wesel

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 27. Mai 2026, 22.50 Uhr, Moers, Kreis Wesel

Die Feuerwehr Düsseldorf hat ihren überörtlichen Einsatz im Kreis Wesel am Mittwochabend erfolgreich abgeschlossen. Nachdem in Moers eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden war, unterstützten rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf, darunter ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Düsseldorfer Hilfsorganisationen ASB, DRK, JUH und MHD die Stadt Moers bei den umfangreichen Evakuierungsmaßnahmen.

Im betroffenen Sicherheitsradius lagen unter anderem ein Krankenhaus und ein Seniorenheim, deren Räumung besondere organisatorische und personelle Unterstützung erforderte. Die ersten Kräfte machten sich Mittwochmittag gegen 13 Uhr auf den Weg nach Moers und arbeiteten dort eng mit den örtlichen Behörden und Einsatzleitung zusammen.

Um 22.15 Uhr entließ die örtliche Einsatzleitung die Düsseldorfer Einsatzkräfte aus dem Einsatz, sodass die letzten Einheiten gegen 22.50 Uhr zu ihren Standorten zurückkehrten.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Düsseldorf
Stefan Böle
Telefon: 0211.8920180
E-Mail: stefan.boele@duesseldorf.de
http://www.feuerwehr-duesseldorf.de

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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