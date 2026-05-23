Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Zwei Straßenbahnen kollidieren im Kreuzungsbereich - 28 Personen in Krankenhäuser transportiert

Düsseldorf (ots)

Samstag, 23. Mai 2026, 11.37 Uhr, Berliner Allee, Friedrichstadt

Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Mittwochmorgen im Kreuzungsbereich Berliner Allee und Graf-Adolf-Straße zwei Straßenbahnen miteinander kollidiert. Der Rettungsdienst der Feuerwehr Düsseldorf versorgte mehrere Verletzte und transportierte 28 Personen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Gegen 11.30 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über einen Verkehrsunfall mit Beteiligung von zwei Straßenbahnen in Friedrichstadt. Umgehend entsandte die Leitstelle mehrere Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bestätigten diese das Meldebild der Anrufenden. Im Bereich der Kreuzung Berliner Allee Ecke Graf-Adolf-Straße kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Straßenbahnen. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich mehrere Menschen in den Bahnen. Ein Teil hatte die Bahnen bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Nach einer notärztlichen Sichtung aller Personen transportierte der Rettungsdienst der Landeshauptstadt 28 Menschen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Die Einsatzkräfte versorgten im Verlauf des Einsatzes zusätzlich 28 Betroffene, bei denen keine weitere Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich war.

An den Schienenfahrzeugen führte die Feuerwehr Sicherungsmaßnahmen durch, eine technische Rettung war nicht erforderlich. Zur Ermittlung der Unfallursache hat die Polizei ihre Arbeit aufgenommen. Der Einsatz war nach rund zwei Stunden für die Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes beendet.

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