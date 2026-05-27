PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: ERSTMELDUNG: Landeshauptstadt Düsseldorf unterstützt bei Evakuierung im Kreis Wesel

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 27. Mai 2026, 13 Uhr, Moers, Kreis Wesel

Bei Bauarbeiten wurde in Moers im Kreis Wesel eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt, die im Laufe des Tages vor Ort kontrolliert gesprengt werden muss. In dem für die Sprengung notwendigen Sicherheitsradius liegen unter anderem ein Krankenhaus und ein Seniorenheim. Für die notwendigen Evakuierungsmaßnahmen hat die Stadt Moers überörtliche Unterstützung angefordert. Die Feuerwehr Düsseldorf unterstützt zusammen mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der Freiwilligen Feuerwehr sowie den Düsseldorfer Hilfsorganisationen (ASB, DRK, JUH und MHD) mit mehreren Einheiten die Evakuierung vor Ort. So machten sich gegen 13 Uhr die ersten der rund 90 Einsatzkräfte auf den Weg in den Kreis Wesel.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Düsseldorf
Stefan Böle
Telefon: 0211.8920180
E-Mail: stefan.boele@duesseldorf.de
http://www.feuerwehr-duesseldorf.de

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Düsseldorf
Weitere Meldungen: Feuerwehr Düsseldorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren