Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: ERSTMELDUNG: Landeshauptstadt Düsseldorf unterstützt bei Evakuierung im Kreis Wesel

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 27. Mai 2026, 13 Uhr, Moers, Kreis Wesel

Bei Bauarbeiten wurde in Moers im Kreis Wesel eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt, die im Laufe des Tages vor Ort kontrolliert gesprengt werden muss. In dem für die Sprengung notwendigen Sicherheitsradius liegen unter anderem ein Krankenhaus und ein Seniorenheim. Für die notwendigen Evakuierungsmaßnahmen hat die Stadt Moers überörtliche Unterstützung angefordert. Die Feuerwehr Düsseldorf unterstützt zusammen mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der Freiwilligen Feuerwehr sowie den Düsseldorfer Hilfsorganisationen (ASB, DRK, JUH und MHD) mit mehreren Einheiten die Evakuierung vor Ort. So machten sich gegen 13 Uhr die ersten der rund 90 Einsatzkräfte auf den Weg in den Kreis Wesel.

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