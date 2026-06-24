Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, B 523

Schwarzwald Baar Kreis) Drei Autos und eine Leichtverletzte (23.06.2026)

VS-Villingen - B 523 (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 523 "Querspange", hat sich am Dienstagmorgen eine Person bei einem Unfall leichtverletzt. Gegen 7:30 Uhr, stieß eine 33-jährige Audi-Fahrerin gegen einen vor ihr bremsenden VW einer 50-Jährigen. Der Aufprall schob den VW noch gegen einen davor befindlichen Toyota, den eine 51-Jährige lenkte. Die VW-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

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