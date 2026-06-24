Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Teleskoplader-Fahrer übersieht geparktes Auto: etwa 20.000 Euro Schaden (23.06.2026)

Spaichingen (ots)

Am Dienstagabend hat sich ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden zwischen einem Teleskoplader und einem geparkten Auto ereignet.

Ein 68-jähriger Fahrer eines Teleskopladers der Marke Liebherr war gegen 18:45 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs. Hierbei übersah er vermutlich einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. Die Gabel der selbstfahrenden Arbeitsmaschine stieß in der Folge in das Heck des Fahrzeugs, wodurch am VW ein Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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