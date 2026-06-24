Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschädigen Steinskulpturen vor Restaurant Fino - Polizei bittet um Hinweise (23./24.06.2026)

Radolfzell (ots)

In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte vor einer Gaststätte in der Sankt-Johannis-Straße Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro hinterlassen. Im Zeitraum zwischen 23 Uhr und 6 Uhr warfen die Randalierer mehrere Skulpturen aus Stein und steinähnlichem Material um, wobei diese zu Bruch gingen. Zudem schmissen sie einen großen Steinblumenkübel um, der dabei ebenfalls Schaden nahm.

Sachdienliche Hinweise zur Identität der unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

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