Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Systemumstellung am 19. Mai 2026 im Hauptzollamt Karlsruhe

mögliche Einschränkungen der telefonischen Erreichbarkeit

Karlsruhe (ots)

Am 19. Mai 2026 wird im Hauptzollamt Karlsruhe eine umfassende Systemumstellung durchgeführt. Im Zuge dieser technischen Arbeiten kann es über den gesamten Tag hinweg zu Einschränkungen bis hin zu Ausfällen der Telefonanlage kommen.

Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger sowie unsere Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner um Verständnis, falls das Hauptzollamt Karlsruhe an diesem Tag telefonisch zeitweise nicht erreichbar sein sollte.

Soweit möglich, bitten wir darum, Anliegen an diesem Tag auf alternative Kommunikationswege zu verlagern oder sich ab dem Folgetag erneut telefonisch zu melden.

Wir danken für Ihr Verständnis.

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