Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Tödlicher Badeunfall (24.06.2026)

Hilzingen, Lkr. Konstanz (ots)

Am gestrigen Mittwoch verstarb ein 19-Jähriger beim Schwimmen im Binninger See. Zunächst befand sich der junge Mann auf einer Luftmatratze mit seinen Freunden etwa in der Mitte des Sees und wollte dann alleine wieder an Land schwimmen. Vermutlich unterschätzte er die Entfernung zum Ufer, gelangte an seine körperliche Leistungsgrenze und geriet vor Erschöpfung unter Wasser. Nach einem Sucheinsatz von Rettungsdiensten und Feuerwehr konnte der Mann nur noch tot geborgen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell