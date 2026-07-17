Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Als Krankenschwester ausgegeben und Medikamente entwendet

Euskirchen (ots)

Eine 20-jährige Patientin aus Euskirchen hat sich in einem Krankenhaus als Krankenschwester ausgegeben und mehrfach verschreibungspflichtige Medikamente entwendet.

Die Frau erschien am Donnerstag (16. Juli) Krankenhausdienstkleidung auf insgesamt drei Stationen und gab jeweils an, Medikamente für andere Stationen abholen zu müssen. Da sie durch ihre Kleidung glaubwürdig wirkte, händigten Mitarbeitende ihr mehrfach die gewünschten Medikamente aus.

Auf der dritten Station wurde sie schließlich dabei beobachtet, wie sie eigenständig den Medikamentenschrank durchsuchte. Als sie darauf angesprochen wurde, legte sie die Medikamente zurück, konnte jedoch keine schlüssigen Erklärungen abgeben und verließ die Station. Eine Mitarbeiterin überprüfte anschließend ihre Angaben und stellte fest, dass die 20-Jährige keine Mitarbeiterin des Krankenhauses war und auch nicht zum Abholen von Medikamenten geschickt worden war.

Die 20-Jährige wurde wenig später in ziviler Kleidung im Krankenhaus angetroffen. Die zuvor erhaltenen Medikamente wurden in ihrem Patientenzimmer sichergestellt. Die Krankenhauskleidung hatte sie zuvor aus einem Zimmer im Krankenhaus entwendet. Die Polizeibeamten fertigten Strafanzeigen unter anderem wegen Diebstahls, Betrugs sowie Missbrauchs von Titeln.

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