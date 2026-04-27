Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und dem Polizeipräsidium Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt durch Steinewerfen auf der A 2.

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A 2 / Rheda-Wiedenbrück - Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein bisher unbekannter Täter am Sonntag, 26.04.2026, Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge auf der A 2 geworfen hatte. Dabei wurde ein Fahrzeug schwer, zwei weitere leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich der Täter gegen 19:10 Uhr in der Tür einer Lärmschutzwand. Unter der Autobahn führt an dieser Stelle ein Fußgänger- und Radweg entlang, der die Neuenkirchener Straße und die Hauptstraße in Rheda-Wiedenbrück verbindet. Der unbekannte Mann warf mit zwei faustgroßen Steinen auf zwei Fahrzeuge, die die A 2 in Fahrtrichtung Dortmund befuhren.

Dabei traf er einen Audi Q7 unterhalb des Beifahrerfensters. Der 35-jährige Fahrer aus Duisburg erlitt keine Verletzungen.

Ein VW Golf wurde frontal auf der Motorhaube getroffen, woraufhin der Fahrer, ein 46-jähriger Mann aus Sankt Augustin, das Lenkrad nach rechts zog und mit der rechten Schutzplanke kollidierte.

Anschließend fuhr eine 32-jährige Audifahrerin aus Freudenberg über einen der Steine. Dadurch wurde das Vorderrad am Audi A1 Sportback beschädigt.

Alle Fahrzeugführer konnten am Seitenstreifen anhalten und blieben unverletzt.

Einer der Fahrer gab an, dass es sich bei dem Steinewerfer um einen dunkel gekleideten Jugendlichen etwa zwischen 15 und 18 Jahren gehandelt habe.

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld stufte die Tat nach kriminalfachlicher Bewertung als versuchtes Tötungsdelikt ein. Daraufhin nahm eine Mordkommission der Polizei Bielefeld unter der Leitung von Kriminaloberkommissar Philipp Schröder ihre Arbeit auf.

Die Ermittler bitten um weitere Zeugenhinweise zu dem gesuchten Täter. Haben Sie den Steinewerfer gesehen und können Sie weitere Angaben zu seiner Person machen? Haben Sie eine verdächtige Person im Bereich der Unterführung bemerkt, auf die die Personenbeschreibung zutrifft? Hinweise zu der Tat nimmt die Mordkommission unter der Rufnummer 0521/545-0 entgegen.

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