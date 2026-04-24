Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW, Führerschein und Handy nach Kraftfahrzeugrennen beschlagnahmt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Donnerstag, 23.04.2026, stoppten Polizisten zwei Mercedes-Fahrer, die sich ein Kraftfahrzeugrennen lieferten. Die Fahrzeuge, Führerscheine und Handys der Fahrer wurden beschlagnahmt.

Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte gegen 03:05 Uhr auf der Herforder Straße in Fahrtrichtung Innenstadt zwei PKW der Marke Mercedes. Die Fahrer beschleunigten ihre Fahrzeuge stark, was auch durch erhebliches Motorengeräusch akustisch wahrnehmbar war. Die Polizisten folgten unter Verwendung von Sonder- und Wegerechten den Fahrzeugen und konnten zunächst, trotz einer gefahrenen Geschwindigkeit von 100 km/h, den Abstand nicht sichtbar verringern.

Am Willy-Brandt-Platz verlangsamte der Fahrer der Mercedes Limousine seinen PKW, fuhr über den Gehweg bis zur Feilenstraße und dort wieder auf die Fahrbahn. Als der SUV-Fahrer ansetzte, an der Herforder Straße auf den Gehweg fahren, gelang es den hinzukommenden Polizeibeamten ihn zu stoppen. Der Fahrer, ein polizeibekannter 21-jährige Fahrzeugführer aus Steinhagen mit deutsch-pakistanischer Staatsangehörigkeit, gab an, kein Kraftfahrzeugrennen gefahren zu sein. Der Fahrer der Limousine, ein 21-jährige Bielefelder mit irakischer Staatsangehörigkeit, hielt mit seinem PKW neben dem SUV, so dass die Polizisten ihn ebenfalls kontrollierten.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Fahrzeuge, die Führerscheine sowie die Handys der Männer beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen wurde gegen beide Fahrer eingeleitet.

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