Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Scooter am Boulevard entwendet

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 21.04.2026, erwischte eine Bielefelderin einen E-Scooter-Dieb auf frischer Tat und verständigte die Polizei.

Die Bielefelderin verließ gegen 20:45 Uhr ein Fitnessstudio am Boulevard. Im Bereich des Fahrstuhls sah sie einen Mann, der das Schloss eines E-Scooter aufbrach und das Fahrzeug anschließend gewaltsam aus dem Schloss riss. Auf dem schwarzen E-Scooter der Marke Xiaomi flüchtete er dann in Richtung Jöllenbecker Straße.

Er war zwischen 30 und 35 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und schlank. Er trug eine schwarze, dünne Jacke und eine dunkle Jeanshose. Er hatte lichtes, dunkles Haar und stand offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen. In einer Hand hielt er eine Zigarette.

Hinweise zu dem E-Scooter-Dieb nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

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