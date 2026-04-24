Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Bielefelder erhalten gefälschte E-Mails eines Online-Zahlungssystem

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei warnt vor Betrügern, die mit gefälschten Links Ihre Daten stehlen.

Eine 62-jährige Bielefelderin erhielt in den frühen Stunden des Dienstags, 20.04.2026, eine E-Mail von einem vermeintlich bekannten Online-Zahlungssystem. Die Bielefelderin wurde darin aufgefordert, einen beigefügten Link zu betätigen. Die Bielefelderin kam der Aufforderung nach, da für sie die E-Mail echt aussah.

Als sie im Nachgang bemerkte, dass eine hohe Abbuchung von ihrem Konto erfolgt war, erkannte sie den Betrug und erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige.

Die Polizei erinnert: Die Fake-Seiten der Betrüger sind oft sehr gut, so dass Sie auf den ersten Blick die Fälschung nicht erkennen. Bleiben Sie daher vorsichtig und reagieren Sie nicht übereilt, wenn Sie eine E-Mail mit einem Link erhalten. Überprüfen Sie möglichst erst den Link (ohne darauf zu klicken), um die echte Ziel-URL mit der des Online-Zahlsystems abzugleichen. Indikatoren für ein Fake-Mail können auch eine ungewöhnliche Uhrzeit des Maileingangs, minimale Schreibfehler oder in der Mail betonter dringender schneller Handlungsbedarf sein.

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