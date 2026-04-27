POL-BI: Duo nach Raub an der Herbert-Hinnendahl-Straße gesucht
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Samstag, 25.04.2026, raubten bisher unbekannte Täter einen Bielefelder, aus, der sich an der sogenannten "Tüte" aufgehalten hatte.
Der 50-jährige Bielefelder befand sich gegen 00:05 Uhr am Stadtbahnabgang. Völlig unvermittelt seien zwei Personen auf ihn losgegangen, hätten ihn zu Boden gerissen und auf ihn eingetreten. Die Unbekannten flüchteten mit seiner Geldbörse und einem Schlüssel.
Der 50-jährige Bielefelder trug leichte Verletzungen davon.
Die Täter waren seinen Angaben zufolge zwischen 20 und 30 Jahre alt und hatten ein südländisches Erscheinungsbild.
Hinweise zu dem Raub nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.
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