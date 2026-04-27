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Polizei Bielefeld

POL-BI: Duo nach Raub an der Herbert-Hinnendahl-Straße gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Samstag, 25.04.2026, raubten bisher unbekannte Täter einen Bielefelder, aus, der sich an der sogenannten "Tüte" aufgehalten hatte.

Der 50-jährige Bielefelder befand sich gegen 00:05 Uhr am Stadtbahnabgang. Völlig unvermittelt seien zwei Personen auf ihn losgegangen, hätten ihn zu Boden gerissen und auf ihn eingetreten. Die Unbekannten flüchteten mit seiner Geldbörse und einem Schlüssel.

Der 50-jährige Bielefelder trug leichte Verletzungen davon.

Die Täter waren seinen Angaben zufolge zwischen 20 und 30 Jahre alt und hatten ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise zu dem Raub nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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