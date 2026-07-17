Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Streitigkeit endet mit gefährlicher Körperverletzung

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag, den 16. Juli, kam es gegen 16.30 Uhr vor einem Geschäft in der Frauenberger Straße in Euskirchen zu Streitigkeiten zwischen einem 32-jährigen und einem 34-jährigen Euskirchener.

Zunächst entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, die anschließend in ein Gerangel überging. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung verletzte der 32-Jährige den 34-Jährigen mit einem Schlüssel am Hals.

Der 34 Jährige wurde bei der Auseinandersetzung verletzt.

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