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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Promille im Krankenfahrstuhl unterwegs

53902 Bad Münstereifel (ots)

Am Samstag, 18.07.2026 fiel einem Zeugen in Bad Münstereifel gegen 23.40 Uhr ein offensichtlich alkoholisierter Fahrer eines elektrischen Krankenfahrstuhls auf. Dieser hatte sich zuvor mit seinem Gefährt am PKW des Zeugen vorbeigedrängt und fuhr danach in unsicherer Weise weiter in Richtung Seniorenzentrum.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei konnte den Rollstuhlfahrer wenig später antreffen. Bei der Überprüfung des 66jährigen Münstereifelers stellten die Beamten fest, dass dieser offensichtlich stark betrunken war. Da er sich weigerte, einen Atemalkoholtest durchzuführen, brachten die Beamten den Mann zur Polizeiwache nach Euskirchen, ordneten eine Blutprobenentnahme an und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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