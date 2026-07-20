Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in Mehrfamilienhaus

Euskirchen (ots)

Am Sonntag, den 19. Juli, gegen 13.50 Uhr, kam es in der Unitasstraße in Euskirchen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus einem Fenster eines Zimmers im Obergeschoss. Ein 47-jähriger Bewohner des Hauses bemerkte zuvor Brandgeruch und stellte im Dachgeschoss eine Rauchentwicklung fest. Er begab sich in den betroffenen Bereich, trat eine Tür ein und versuchte zunächst, das Feuer mit einem Eimer Wasser zu löschen. Gleichzeitig machte er die weiteren Bewohner auf den Brand aufmerksam. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich fünf Bewohner in dem Wohnhaus. Alle Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus rechtzeitig verlassen. Der Bewohner der betroffenen Wohnung befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die betroffene Wohnung im Obergeschoss ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Bei den Löscharbeiten wurde zudem ein vor dem Gebäude abgestellter Pkw im Bereich der Motorhaube beschädigt. Eine 29-jährige Bewohnerin wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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