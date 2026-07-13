Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen nach sexueller Belästigung beim Kinderfest gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Samstag (11.07.2026) gegen 14:30 Uhr im Leonberger Stadtpark ereignet hat. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger ging dort einem 14-jährigen Mädchen hinterher, fasste ihr mehrfach ans Gesäß und streichelte sie. Mutmaßlich da er bemerkte, dass die 14-Jährige über Handy eine Freundin von dem Vorfall informierte, entfernte der Unbekannte sich und wurde auch im Rahmen der Fahndung nicht mehr im Bereich des Stadtparks angetroffen.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen Mann zwischen 30 und 40 Jahren gehandelt haben. Er soll von schlanker Statur gewesen sein sowie dunkle Hautfarbe und kurze schwarze Haare gehabt haben. Er soll eine schwarze Sonnenbrille aufgehabt und ein dunkles T-Shirt mit weißen Querstreifen getragen haben.

Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt werden unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de von der Polizei entgegengenommen.

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