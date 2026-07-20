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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auseinandersetzung in Linienbus

Kall (ots)

Am Freitag, den 17. Juli, gegen 14.41 Uhr, kam es in einem Linienbus zwischen Kall und Schleiden-Gemünd zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrgästen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich zwischen einem 17-jährigen Jugendlichen aus Schleiden und einem 45-jährigen Mann aus Hellenthal zunächst einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll der Jugendliche mit einem unbekannten länglichen schwarzen Gegenstand auf den Mann zugegangen sein und zum Schlag ausgeholt haben. Ein weiterer 25-jähriger Mitfahrer aus Dahlem griff ein und verhinderte eine körperliche Auseinandersetzung. Nachdem der Bus angehalten hatte, verließ der Jugendliche das Fahrzeug und flüchtete in einen angrenzenden Wald. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der Jugendliche durch Polizeibeamte in der "Auelstraße" in Kall angetroffen werden. Der 17-Jährige räumte eine Auseinandersetzung mit einem Businsassen ein, bestritt jedoch, mit einem Gegenstand auf diesen losgegangen zu sein. Es konnten keine gefährlichen Gegenstände bei dem 17-Jährigen aufgefunden werden. Zudem erstattete er seinerseits Anzeige gegen den 45-Jährigen wegen Beleidigung und Bedrohung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Vorwürfen aufgenommen.

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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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