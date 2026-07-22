Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Körperverletzung nach Angriff mit Messer

Euskirchen (ots)

Am Dienstag (21. Juli) gegen 22.05 Uhr wurde ein 36-jähriger Mann aus Euskirchen auf dem Gelände einer Produktionsfirma in Euskirchen-Großbüllesheim von fünf Personen angegriffen und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Mann mit der Personengruppe in eine Auseinandersetzung. Zwei der Tatverdächtigen führten dabei Messer mit sich. Eine Person setzte ein Messer ein und verletzte den 36-Jährigen am Kopf. Zwei weitere Personen traten auf den Mann ein. Der 36-Jährige wurde durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgrund der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

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