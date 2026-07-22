Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Werkzeuge von Bauernhof gestohlen

Zülpich (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag (20. Juli), 23.45 Uhr, und Dienstag (21. Juli), 7.10 Uhr, drangen Unbekannte in einen Werkzeugraum eines Bauernhofes in der Mechernicher Straße in Zülpich-Bürvenich ein. Die Unbekannten öffneten die Tür gewaltsam und entwendeten anschließend zwei Werkzeuge. Der entstandene Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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