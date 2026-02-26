PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Zollfahndungsamt Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Zollfahndung Essen - Durchsuchungen wegen des Verdachts illegaler Einfuhren aus Russland

Ein Dokument

Essen / Hamburg (ots)

Das Zollfahndungsamt Essen hat mit Unterstützung von Kräften des Hauptzollamtes und des Zollfahndungsamtes Hamburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg, in der Hansestadt, Durchsuchungsbeschlüsse bei insgesamt drei Firmen vollstreckt. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen steht ein beschuldigter Geschäftsführer in Verdacht in über 900 Fällen gegen das sogenannte Russland Embargo verstoßen zu haben. Es sollen Waren im Wert von über 4 Millionen Euro mittelbar aus Russland eingeführt worden sein. Aufgrund der laufenden Ermittlungen kann zu der Art der Waren noch keine Aussage getroffen werden. Zahlreiche Geschäftsunterlagen und Speichermedien konnten als Beweismittel sichergestellt werden. Darüber hinaus konnten im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen zwei hochwertige Luxuslimousinen und ein Vermögensarrest in Höhe von 3,5 Millionen in das Vermögen einer der Firmen vollstreckt werden. Bei dem vorliegenden Sachverhalt gilt bis zum rechtskräftig erbrachten Beweis die Unschuldsvermutung.

Zusätzlicher Hinweis:

Seit dem Beginn des Angriffskrieges durch Russland gegen die Ukraine hat die EU neben zahlreichen Exportverboten auch Importverbote gegen bestimmte russische Waren verhängt.

Rückfragen bitte an:

Zollfahndungsamt Essen
stellv. Pressesprecher
Dirk Gaschka
Telefon: 0201 - 10282950
Mobil: 0151 - 68801531
Fax: 0201 - 10281190
E-Mail: presse@zfae.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Zollfahndungsamt Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Zollfahndungsamt Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Zollfahndungsamt Essen
Weitere Meldungen: Zollfahndungsamt Essen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren