Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Staatsanwaltschaft Düsseldorf und Zollfahndung Essen - Öffentlichkeitsfahndung: Wer kann Angaben zum Aufenthalt des Tatverdächtigen machen?

Essen (ots)

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf (Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität (ZeFin NRW)) und das Zollfahndungsamt Essen fahnden im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach Ihor LIBYCH, 37 Jahre und ukrainischer Staatsangehöriger. Er ist 1,90 Meter groß, hat kurzes schwarzes graumeliertes Haar, trägt einen Kinn- und Oberlippenbart und hat eine kräftige Statur. LIBYCH könnte sich noch in Deutschland aufhalten, eventuell im Raum Aachen. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass er sich in das europäische Ausland abgesetzt hat. LIBYCH könnte gefährlich und bewaffnet sein. Der Tatverdächtige befindet sich seit März 2025 auf der Flucht.

Das Foto des Tatverdächtigen ist unter dem folgenden Link abrufbar: https://www.bka.de/oeffentlichkeitsfahndung72 Es besteht der dringende Tatverdacht, dass Ihor LIBYCH als Mitglied einer kriminellen Vereinigung von April 2024 bis März 2025 gemeinsam mit anderen Beschuldigten eine illegale Zigarettenfabrik in Düsseldorf betrieben haben soll. Der so entstandene mutmaßliche Steuerschaden beläuft sich auf rund 54 Millionen Euro.

Wer hat Ihor LYBICH gesehen? Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort von Ihor LYBICH machen? Wer hat oder hatte Kontakt zu Ihor LYBICH? Hinweise zum Aufenthalt des Tatverdächtigen nimmt das Zollfahndungsamt Essen telefonisch unter +49 (0)201 1028 2322 oder per Mail unter EK-PAKA@zfae.bund.de entgegen.

Über den Fall berichtet am 25.02.2026 auch das ZDF in der Sendung "Aktenzeichen XY...Ungelöst" ab 20:15 Uhr.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Essen, übermittelt durch news aktuell