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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Molotowcocktail auf Feldweg entzündet

Mechernich (ots)

Am Mittwoch (22. Juli) wurde gegen 11 Uhr auf dem "Peckenweg" nahe der Ortslage Mechernich-Gehn ein abgebrannter Molotowcocktail festgestellt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war der Brandsatz bereits vollständig abgebrannt. Beschädigungen an der Fahrbahndecke waren nicht erkennbar. Aufgrund der trockenen Witterung bestand die Gefahr, dass sich ein Brand auf die umliegenden Getreidefelder ausbreiten konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgrund des vorsätzlichen Herbeiführens einer Brandgefahr eingeleitet. Die Brandermittler haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe der Ortslage Mechernich-Gehn beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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