Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Polizeieinsatz am Bahnhof Taufkirchen

Tatverdächtiger nach mehreren Straftaten festgenommen

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München / Taufkirchen (ots)

Dienstagabend (12. Mai) kam es in einer S-Bahn der Linie S3 sowie am Bahnhof Taufkirchen zu mehreren Straftaten. Ein 40-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Frankfurt am Main wurde durch Einsatzkräfte der Polizei vorläufig festgenommen. Die Bundespolizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und sexueller Belästigung. Gegen 20:40 Uhr informierte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München die Bundespolizei über eine Bedrohungssituation am Bahnhof Taufkirchen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 40-Jährige zunächst während der Fahrt mit der S3 eine Glasflasche auf einen bislang unbekannten Reisenden geworfen haben. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Im weiteren Verlauf beleidigte der Mann einen 24-jährigen Reisenden verbal. Beide Personen verließen am Bahnhof Taufkirchen die S-Bahn. Dort kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 24-Jährige entfernte sich daraufhin vom Ereignisort und gab später an, der Tatverdächtige habe ihm mit einem Messer gedroht. Anschließend kehrte der 40-Jährige zum Bahnsteig zurück. Dort sprach er unter anderem eine 16-Jährige an und umarmte sowie küsste diese gegen ihren erkennbaren Willen mehrfach. Der zuvor geschädigte 24-Jährige beobachtete die Situation und verständigte den Polizeinotruf. Kräfte des Polizeipräsidiums München konnten den Mann kurz darauf am Bahnhof Taufkirchen festnehmen. Bei der späteren Durchsuchung durch die Bundespolizei wurde ein Messer in seiner Jackentasche aufgefunden und sichergestellt. Der 24-Jährige verletzte sich während seiner Flucht leicht am Fuß und begab sich anschließend selbstständig zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik. Die 16-Jährige wurde durch Einsatzkräfte betreut und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihren Vater übergeben. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte und bedrohte der Tatverdächtige zudem mehrfach die eingesetzten Beamten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München I wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der 40-Jährige soll im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Bundespolizei wertet derzeit Kameraaufzeichnungen aus der S-Bahn sowie vom Bahnhof Taufkirchen aus. Der bislang unbekannte Reisende, auf den die Glasflasche geworfen wurde, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion München unter der Rufnummer 089 / 515550-0 zu melden.

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