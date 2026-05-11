Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: 27‑Jähriger bei Ausreisekontrolle festgenommen - Gesuchter Straftäter wollte nach Antalya fliegen
Flughafen München (ots)
Am Samstag (9. Mai) haben Beamte der Bundespolizei am Flughafen München einen 27-jährigen deutschen Staatsangehörigen festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann war im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Antalya überprüft worden.
Dabei stellten die Bundespolizisten im Fahndungssystem fest, dass gegen den Reisenden ein aktueller Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf vorlag. Er war bereits im Jahr 2020 rechtskräftig wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt worden. Da er die Strafe bislang nicht angetreten hatte, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben.
Für den Mann endete die geplante Urlaubsreise damit unmittelbar am Flughafen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an die Justiz übergeben und zur Verbüßung seiner Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt Erding eingeliefert.
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Die Bundespolizei am Flughafen München ist mit ihren gut 1.600
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