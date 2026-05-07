Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle an einem Tag

Würzburg (ots)

Am Mittwoch vollstreckte die Bundespolizei im Bereich des Hauptbahnhofs Würzburg und am Bahnhof Retzbach-Zellingen gleich drei offene Haftbefehle.

Am Mittwochnachmittag (06. Mai) kontrollierten Einsatzkräfte im Hauptbahnhof Würzburg einen 31 jährigen Marokkaner. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Diebstahls vorlag. Er hätte eine Geldstrafe in Höhe von 190 Euro bezahlen müssen, ersatzweise waren 19 Tage Freiheitsstrafe festgesetzt. Da der Mann den Betrag nicht beglich, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Würzburg eingeliefert.

Am Mittwochabend kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Würzburg einen 47 jährigen Polen. Auch bei ihm lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor, ausgestellt von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen Erschleichens von Leistungen. Fällig waren 500 Euro oder ersatzweise fünf Tage Freiheitsstrafe. Da er den geforderten Betrag nicht zahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Würzburg eingeliefert.

Fast zeitgleich wurde am Mittwochabend am Bahnhof Retzbach-Zellingen ein 44 jähriger Deutscher kontrolliert. Gegen ihn bestand ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bamberg wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz. Der Mann musste eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten antreten und wurde entsprechend in die Justizvollzugsanstalt Würzburg gebracht.

Mit den drei Festnahmen konnten die Bundespolizisten innerhalb weniger Stunde gleich mehrere offene Strafverfahren erfolgreich zum Abschluss bringen.

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