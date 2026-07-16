Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Dieb schnell überführt

Fulda (ots)

Am gestrigen Mittwoch (15.7./18:55 Uhr) entwendete ein 26-jährger Mann einem anderen 26-Jährigen im abfahrbereiten Regional Express das Smartphone und flüchtete.

Kurz nach dem Vorfall meldete sich ein Zugbegleiter auf dem Bundespolizeirevier Fulda und teilte den Beamten mit, dass sich im RE 4535 eine stark alkoholisierte Person befindet.

Offenbar auf der Suche nach dem Dieb lief der 26-jährige Inder, dessen Smartphone gestohlen wurde, durch den Zug. Bei dem Betrunkenen angekommen, teilte er den Beamten mit, dass es sich bei dem alkoholisierten Mann um den Dieb seines Smartphones handelt.

Der 26-Jährige teilte den Beamten seine Handynummer mit. Nachdem diese die Nummer wählten, konnte eine deutliche Vibration in der Westentasche des 26-jährigen Polen festgestellt werden.

Der Dieb übergab das Handy schließlich freiwillig an die Streife. Der 26-jährige Inder konnte das Smartphone mittels Gesichtserkennung entsperren.

Des Weiteren konnte er viele Details nennen, die ihn als Eigentümer bestätigten, so dass ihm das Handy wieder überlassen werden konnte.

Der Dieb musste die Streife dann für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle begleiten.

Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

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