Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: ICE mit Steinen beworfen

Fuldatal-Ihringshausen (ots)

Unbekannte Personen haben am gestrigen Dienstag (14.07./13:00 Uhr) einen fahrenden ICE mit Steinen beworfen.

Der Zug befand sich auf der Fahrt von Kassel-Wilhelmshöhe nach Göttingen als der Stein die Frontscheibe traf.

Der ICE passierte die Brücke am Zechenweg in Fuldatal-Ihringshausen, als der Lokführer den Einschlag bemerkte und unverzüglich eine Schnellbremsung einleitete.

Die Frontscheibe wurde an der Einschlagstelle beschädigt, der ICE konnte seine Fahrt jedoch fortsetzen.

Im Zug befanden sich 295 Reisende, keine Person wurde durch die Notbremsung verletzt.

Die Bahnstrecke wurde von 13:14 Uhr bis 13:57 Uhr gesperrt, dadurch erhielten 34 Züge je eine Verspätung von je 32 Minuten.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall oder dem Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 816 160 zu melden.

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