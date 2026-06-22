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Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: 16-Jährige im ICE gestoßen und beleidigt

Göttingen (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (19.6./13:00 Uhr) wurde eine 16- Jährige im ICE 587, auf der Fahrt von Hamburg nach Fulda, bei Halt am Bahnhof Göttingen, von einem Unbekannten Mann zweimal gestoßen und beleidigt.

Die 16-Jährige befand auf der Rückfahrt einer Klassenfahrt. Zusammen mit weiteren Klassenkameraden saß sie im ICE, als der Unbekannte sie beleidigte und schubste, zudem nahm er der jungen Frau das Handy weg.

Klassenkameraden konnten das Handy zurückholen.

Verletzt wurde die junge Frau durch den Vorfall nicht.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel erhielt erst später Kenntnis von dem Vorfall, so dass eine Nachschau nach dem Unbekannten an den Bahnhöfen in Göttingen und Fulda nicht möglich war.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 0561 816 160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

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