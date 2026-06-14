Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Türnotöffnung ohne Eingreifen der Feuerwehr - 13.06.2026

Reichenau (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde am Samstagmorgen zur Unterstützung des Rettungsdienstes zu einer gemeldeten Türnotöffnung im Gemeindegebiet alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass die betroffene Wohnung bereits durch Angehörige geöffnet worden war. Eine Person konnte vor Ort angetroffen werden, sodass seitens der Feuerwehr keine technische Türöffnung mehr erforderlich war. Die Feuerwehr unterstützte die Einsatzstelle bis zum Eintreffen beziehungsweise zur weiteren Versorgung durch den Rettungsdienst. Anschließend konnte der Einsatz ohne weitere Maßnahmen beendet werden. Einsatzzeit: 06:37 Uhr bis 07:06 Uhr Einsatzkräfte: 16 Fahrzeuge: LF10, MZF

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