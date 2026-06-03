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Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Junge Frau belästigt - Zeugen gesucht

Gießen (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (29.5 / 18:25 Uhr) belästigte ein 46-Jähriger am Bahnhof Gießen eine 17-Jährige.

Der Mann berührte die junge Frau mehrfach gegen ihren Willen an Beinen und Oberkörper.

Als die 51-jährige Mutter der Frau sich einschaltete bedrohte der 46-jährige Türke diese verbal und versuchte sie anzuspucken.

Mehrer Personen kamen den beiden, aus der Ukraine stammenden Frauen, zur Hilfe und konnten durch ihr Einschreiten die Personen trennen.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 / 816 160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

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