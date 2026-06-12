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Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Angriff auf Zugbegleiterin und Bundespolizisten

Fulda (ots)

Auf der Fahrt von Hanau nach Fulda kam es am Donnerstag(11.6/gg. 18:00 Uhr) zu einem körperlichen Angriff auf des Zugpersonal des ICE 278.

Im Zug fielen zwei junge Frauen (17 und 21 Jahre)auf, als sie während der Fahrt Lachgas konsumierten. Eine Zugbegleiterin forderte die Frauen auf, dies zu unterlassen.

Daraufhin reagierten die Beiden sofort verbal aggressiv. Bei der anschließenden Fahrscheinkontrolle fiel des weiteren auf, dass beide Frauen keinen Fahrschein vorlegen konnten. Als weiteres Zugpersonal zur Unterstützung eintraf und die Bundespolizei angefordert wurde, eskalierte die Situation zunehmend.

Neben verbalen Beschimpfungen folgten auch Tritte in Richtung des Bahnpersonals.

Am Bahnhof Fulda übernahm die Bundespolizei die beiden Frauen. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten verhielten sie sich weiterhin aggressiv (schlagen und treten) und konnten nur durch anlegen der Handfessel zur Dienststelle verbracht werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Leistungserschleichung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnten beide Frauen die Dienststelle wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

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