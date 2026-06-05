Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Auto von Zug erfasst - Fahrer schwer verletzt

Fritzlar (ots)

Am heutigen Freitag (5.6./11:30 Uhr) befuhr ein 71-jähriger Mann, mit seinem PKW, den unbeschrankten, durch ein Andreaskreuz gesicherten, Bahnübergang Pappelallee bei Fritzlar mit seinem Fahrzeug.

Offenbar übersah der Mann den herannahenden Regionalexpress, der sich auf der Fahrt von Bad Wildungen nach Fritzlar befand.

Der Lok-Führer gab einen Achtungspfiff ab und leitete unverzüglich eine Schnellbremsung ein.

Ein Aufprall konnte jedoch nicht verhindert werden.

Die Feuerwehr Fritzlar befreite den lebensgefährlich verletzten Fahrer aus seinem PKW, ein Rettungshubschrauber verbrachte ihn in ein Krankenhaus.

Im Regionalexpress befanden sich zum Unfallzeitpunkt 16 Erwachsene und 5 Kinder, von denen vier Personen leichte Verletzungen erlitten.

Die Bahnstrecke Bad Wildungen - Fritzlar, ist seit 15:18 Uhr in beide Richtungen freigegeben.

Die Ermittlungen dauern an.

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