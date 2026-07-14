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Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Stein auf Güterzug geworfen - Bundespolizei ermittelt gegen 15-Jährigen

Kassel (ots)

Am Montagabend (13.7.) gegen 21:38 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Kassel darüber informiert, dass ein Güterzug bei der Durchfahrt des Bahnhofs Kassel-Oberzwehren mit einem Stein beworfen worden war. Der Stein soll von der Fußgängerbrücke des Bahnhofs auf den Zug geworfen worden sein. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung im Tatortbereich trafen Einsatzkräfte der Bundespolizei auf der Fußgängerbrücke drei Jugendliche an. Im Verlauf der Befragung erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 15-Jährigen. Zudem wurde bekannt, dass die Tat per Smartphone gefilmt worden war. Die beiden weiteren Jugendlichen sind jeweils 14 Jahre alt. Der 15-Jährige räumte den Steinwurf gegenüber den Beamten schließlich ein. Durch den Steinwurf wurde die Frontscheibe des Güterzuges beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Triebfahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt. Alle drei wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Betreuer ihrer jeweiligen Jugendunterkünfte übergeben. Aufgrund des Vorfalls verspätete sich der Güterzug um 41 Minuten. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 15-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Pressesprecher
Ibrahim Aras
Telefon: 0561/81616 - 1010
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

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