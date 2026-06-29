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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallverursacher gesucht

Kaiserslautern (ots)

Am Adolph-Kolping-Platz ist es am Sonntag zwischen 11.30 und 15 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine 30-Jährige hatte ihren Renault am rechten Fahrbahnrand hinter einem rötlich-lilafarbenen Auto abgestellt. Als sie wiederkam, bemerkte die Frau einen Schaden an der Frontstoßstange ihres grauen Wagens. Dieser wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Der Verursacher war nicht auffindbar. Die 30-Jährige informierte die Polizei über den Unfall. Die Beamten fragen, ob jemand am Sonntagmittag etwas Verdächtiges gesehen hat oder Hinweise zum Vorfall geben kann. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369-14199 zu melden. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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